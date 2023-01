Neonato nuore soffocato mentre la manna allatta

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 22 gennaio 2023) La notizia scioccante sta facendo in queste ore il giro del Web. All'ospedale romano Pertini una giovane mammasuo figlio, nato da appena tre giorni. La donna, a quanto pare, si sarebbe addormentata e il, schiacciato nel letto dalla propria mamma, sarebbe morto in questo modo:. Il reparto si sveglia con le urla della donna. E' la notte tra il 7 e l'8 gennaio. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo. Su raccomandazioni, regole, su come prevenire tragedie di questo tipo è intervenuta l'ostetrica Alessandra Bellasio, Ostetrica e divulgatrice sanitaria su UniMamma.it "La condivisione del letto è uno dei fattori di rischio per quanto riguarda la morte improvvisa e inaspettata del lattante (da 0 a 12 mesi). L'American Academy of Pediatrics, a questo proposito, raccomanda per il ...