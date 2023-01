Neonata sbarcata dalla Geo Barents operata al San Filippo Neri

(Di domenica 22 gennaio 2023) La piccola Rodhine, 11 mesi, nata con una forma grave di labbro leporino, in carico alla Smile House Fondazione Onlusal Sandi Roma. Inizia nell'ospedale romano il cammino per farsi strada nella vita della bambinaGeoinsieme con il suo giovane papà che aveva lanciato l'appello ai medici: dopo il primo intervento chirurgico riparatore nel corso del weekend clinic, insieme con altri pazienti in programma, Rodhine proseguirà infatti con un percorso di cure che la porterà a superare le barriere altrimenti innalzate dalle malformazioni genetiche al volto, “malattie estremamente invalidanti che pregiudicano una dignitosa vita sociale, con cui in Italia nascono 700 bambini l'anno” spiega Domenico Scopelliti, direttore dell'Unità operativa ...

