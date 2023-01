NCIS Los Angeles 14 e Fire Country tra ostaggi e arte macabra | trame episodi 22 e 29 gennaio

ComingSoon.it

... in onda dalle 21.15 su Focus Le Serie TV e le Fiction in onda stasera Le indagini di Lolita Lobosco 2 - Viva gli sposi , in onda dalle 21.25 su Rai 1Angeles a seguire Fire country , in ...Angeles: 517.000 spettatori (2.8%);. Italia 1, C. S. I. : 637.000 spettatori (3.5%);. Rai 3, Tg Regione : 2.588.000 spettatori (14.6%) / Blob : 876.000 spettatori (4.6%);. Rete 4, Tempesta d'... NCIS: Los Angeles terminerà con la stagione attualmente in onda Per la prima serata in tv, domenica 22 gennaio su DAZN alle 20.45 sarà possibile vedere la partita di calcio fra Juventus e Atalanta, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Su RaiUno ...Dopo che venerdì pomeriggio è stato comunicato che NCIS: Los Angeles terminerà la sua corsa dopo l’attuale stagione, i membri del cast della serie drama targata CBS hanno commentato uno per uno la not ...