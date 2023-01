NBA | i risultati della notte 22 Gennaio | Paolo Banchero ne segna 15 ma Orlando va ko a Washington Vittorie per Celtics e Cavaliers | bene anche Suns e 76ers

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) Prosegue ininterrotta la regular seasonNBA 2022-2023, con altre sette partite andate in scena nella(con un solo match completato nella tarda serata italiana di ieri). Non sono mancatia sorpresa e grandi giocate da parte dei campioni che militano nella Lega cestistica più famosa al mondo: scopriamo quindi insieme quanto accaduto oltreoceano, andando a riepilogare punteggi e migliori marcatori. Nell’unico match disputato ieri sabato 21– secondo il fuso orario di Roma – i Bostonsconfiggono a domicilio i Toronto Raptors per 104-106. Canadesi davanti al primo quarto (27-26), con i padroni di casa che mantengono un margine di sicurezzaalla seconda sirena (57-50). Nella ripresa Toronto continua a rimanere in vantaggio seppur di poche lunghezze ...