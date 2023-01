Nba 2022 2023 | Celtics sempre più soli in vetta alla Eastern | Edwards da 44 nel successo Twolves

Leggi su sportface

(Di domenica 22 gennaio 2023) Sette le partite andate in scena nella notte italiana tra sabato 21 e domenica 22 gennaio in NBA per la Regular Season. NellaConference i Bostonsonopiù primi, ora con un vantaggio di quattro gare e mezza nei confronti dei Philadelphia 76ers, che salgono al secondo posto grazieloro quinta vittoria consecutiva. Scendono in terza piazza i Milwaukee Bucks. I– senza Tatum – hanno vinto di misura con lo score finale di 104-106 a Toronto contro i Raptors: ovviamente a guidare l’attacco dei verdi ci ha pensato Jaylen Brown con i suoi 27 punti, ma fondamentali dpanchina son state le prestazioni di Malcolm Brogdon (23 punti) e Grant Williams (25). Come anticipato, ora i primi inseguitori sono i 76ers, ...