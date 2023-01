Napoli | Procura FIGC pronta a chiedere atti su De Laurentiis e Osimhen

(Di domenica 22 gennaio 2023) E’ stata la settimana della penalizzazione in classifica ai danni della Juventus. Così ha deciso la Corte d’Appello federale, che ha inflitto 15 punti di penalizzazione ai bianconeri (da scontare nella stagione corrente) a seguito dei nuovi femersi in relazione al caso plusvalenze. Fondamentale diventerà leggere le motivazioni della Corte d’Appello, attese nel giro L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calciomercato.com

La stessa Juventus era già stata assolta, ma anche Inter, Milan e" che hanno fatto ricorso ... Dunque la Juve condannata perché unaha indagato. E su questo nulla quaestio: il reato c'è ..."Ma le procure delle altre città, Milano, Roma,... non indagano mai Si indaga solo a ... che nasce dalle stesse carte delladi Torino che hanno dato vita a quella che ha penalizzato i ... Tifosi della Juve furiosi col Napoli: ecco perché non è stato punito per la plusvalenza Osimhen Il procuratore federale, Giuseppe Chiné, chiederà gli atti dell’inchiesta sul falso in bilancio che riguarda Aurelio De Laurentiis, alla Procura di Napoli. Per questo, il procuratore Chinè chiederà ...Milan, l'inchiesta della Procura Federale si allarga e nel mirino è finita l'operazione che portò Leonardo Bonucci ai rossoneri dalla Juventus, con Mattia Caldara a compiere il percorso opposto.