Napoli | fuga in classifica e girone di andata da record

Il Sole 24 ORE

Cinquanta punti al giro di boa (record), sedici vittorie, due pareggi e un ko, miglior attacco e capocannoniere del torneo: Salerno conferma i rumors del campionato, ilva inin maniera impressionante. Fatica a inquadrare l'obiettivo nel derby, poi si scioglie e scappa via tranquillo. L'unica volta che ilha saputo esprimere per intero le proprie ...Minuti concitati a, dove un giovane con dei complici commette uno scippo con 'strappo' ma viene arrestato immediatamente dopo una inutile. Da quanto si apprende il Reparto Prevenzione Crimine Campania della ... Serie A, il Napoli tenta la fuga in vetta - Il Sole 24 ORE La squadra di Spalletti batte per 2-0 la Salernitana e chiude a 50 punti il girone d'andata, riscattando subito l'eliminazione in Coppa Italia contro la… Leggi ...Giovanni Di Lorenzo, il capitano, e Victor Osimhen, il capocannoniere, con due gol che stendono la Salernitana e tingono il derby campano d'azzurro.