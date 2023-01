Napoli | due giorni di riposo dopo la vittoria nel derby di Salerno 

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoil successo contro la Salernitana all’Arechi, ilriprenderà martedì gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Lo ha comunicato la società attraverso il proprio sito ufficiale. Gli azzurri prepareranno il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A. Duedipiù che meritati per una squadra che ha chiuso il girone d’andata a quota 50 punti. Un traguardo che, stando alle statistiche ed ai precedenti, alla fine dell’anno ha sempre portato allo Scudetto. Alla ripresa di martedì Spalletti dovrebbe ritrovare sia Kvaratskhelia che Juan Jesus, gli unici due assenti deldi Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... i Friulani hanno guadagnato una posizione in classifica ma sono fermi a quota 25 punti da... invece, la vittoria esterna contro il Sassuolo è stata cancellata dalla doppia disfatta contro...... completamente ricoperta dalla neve,mezzi spazzaneve tentano di tenere sgombra la carreggiata. ... che offre uno spettacolo suggestivo non solo a chi lo guarda dal Golfo di, ma anche a chi ... Salernitana-Napoli 0-2, gol e highlights: Di Lorenzo e Osimhen, azzurri girano a 50 punti Mario Rui, terzino del Napoli, ha esultato su Instagram dopo la vittoria contro la Salernitana pubblicando una foto scattata all'Arechi con due cuori azzurri annessi come didascalia. Visualizza qu ...Il Napoli vuole cancellare l'eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese di martedì scorso al Maradona: nella diciannovesima giornata del campionato, l'ultima del girone ...