Napoli | caso plusvalenze | FIGC chiederà atti sul falso in bilancio

Sport Napoli News

Chissà se il collegio di garanzia del Coni avrà le stesse percezioni di legittimità negative recapitate per ilJuve -2020. Allora rigettò la sentenza avversa al. Stavolta tutto è ......presso il Coni può intervenire soltanto indi "vizi di forma e/o violazione del diritto alla difesa". C'è un bel precedente che fa scuola in proposito. Si tratta della partita Juve -, non ... Caso plusvalenze, rischia anche il Napoli Procura FIGC chiederà ... I pensieri della settimana: Giuseppina Gugliano come i ragazzi di Luciano. Bergamo e Brescia capitali della cultura, e l’Atalanta del Gasp ci sta proprio ...Lo scorso anno la Guardia di Finanza effettuò perquisizioni a Roma, Castel Volturno e in Francia per acquisire documenti riguardo all'acquisto di Victor.