Napoli Campioni d’Inverno | I Precedenti Storici della Serie A

(Di domenica 22 gennaio 2023)sogna! L’esaltante 2-0 esterno alla Salernitana ha concluso un girone d’andata pressoché immacolato, una performance che gli azzurri non raggiungevano da 10 anni. Se si guardano gli altrinel campionato a 20 squadre, la platea è piuttosto ristretta. È la terza volta per ilin questa posizione privilegiata, dopo la stagione 2015-16 sotto Maurizio Sarri e quella 2017-18 con la soluzione Dries Mertens da falso nueve. In entrambi i casi, gli azzurri hanno raccolto 48 punti nelle prime 19 giornate di campionato, ma non sono riusciti a coronare il sogno di un titolo. Adesso, a cinque anni di distanza, tutto potrebbe cambiare. Luciano Spalletti, alla seconda stagione sotto il Vesuvio, spera di realizzare il suo primo trionfo da campione. E i numeri gli danno ...