Napoli | 50 punti in un girone | quali squadre hanno fatto meglio e quante hanno vinto lo scudetto?

(Di domenica 22 gennaio 2023) 50in unnon sono proprio risultato da tutti i giorni. Lo sa bene il, che a questa quota non era mai arrivato - il record precedente apparteneva alla squadra di Maurizio Sarri...

... i bianconeri hanno subito la pesante penalizzazione di 15per il caso plusvalenze, arrivano dalla cocente sconfitta di, dopo 8 vittorie di fila, e sono decimi a 22, a distanza ...CLASSIFICA SERIE A:** 50; Milan 38; Inter 37, Roma** 37; Lazio e Atalanta 34; Udinese 28**, Torino 26**; Fiorentina 23**; Juventus*, Bologna, Empoli, Monza** 22; Lecce 20**; Spezia** e ... Napoli dominante, 50 punti in un girone solo altre tre volte negli ultimi trent'anni! E c'è un dato che fa sperare LA SPEZIA (ITALPRESS) - Al 'Picco' la Roma batte lo Spezia 2-0, grazie alle reti di El Shaarawy e di Abraham, e continua la corsa per un posto ...Poco prima del big match in programma all'Allianz Stadium contro i nerazzurri dell'ex Gasperini, nella dressing room bianconera campeggia una 'massima' del bomber prematuramente scomparso ...