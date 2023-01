MOVIOLA – Spezia-Roma | Zalewski toccato da Salva Ferrer | per Sozza niente rigore

(Di domenica 22 gennaio 2023) Episodio daincon il possibile calcio dichiesto dai giallorossi per il contatto tra. Si invola l’esterno ospite, che poi converge verso il centro e prova a calciare, nel frattempo vieneinvolontariamente dal difensore che sfiora appena l’avversario. Proteste veementi della squadra di Mourinho, ammonito anche il suo vice Foti. Rivisto al replay, l’episodio appare controverso, ma di certo è condivisibile che il Var non sia intervenuto per dare il penalty. SportFace.

