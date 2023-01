(Di domenica 22 gennaio 2023)arbitraledelvalido per la 19ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 18ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Sozza.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Allo Stadio Picco, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo Stadio Picco di Lae Roma si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A ...... con gli episodi dae le polemiche. La sfida del sabato sera della diciannovesima giornata ... Anche il Torino è a 23 punti e viene da una sconfitta, quella casalinga contro lo. Italiano ... Moviola Spezia-Roma: l’episodio chiave del match La Juve ospita l’Atalanta nella 19esima giornata di Serie A: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live Juve chiamata a rispondere sul campo dopo la sentenza che ha penalizzato di 15 punti ...Allo Stadio Picco, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Spezia e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Picco di La Spezia, Spezia e Roma si af ...