(Di domenica 22 gennaio 2023)arbitraledelvalido per la 19ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 19ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Mariani.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Ferraris,e Udinese si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A ...... basti pensare all'ultimo incredibile gol annullato alla. L'arrivo di questa trovata è un ... Puntualizzazione di Chiesa: "Però il tuo amico Biscardi per anni ha invocato lain campo". ... Moviola Sampdoria-Udinese: l'episodio chiave del match Moviola Sampdoria-Udinese: gli episodi chiave della partita valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/23 Gli episodi chiave della moviola del match tra Sampdoria e Udinese, valido per la ...Al Ferraris, diciannovesima giornata di Serie A 2022/23 tra Sampdoria e Udinese: sintesi, risultato, moviola e cronaca live La Sampdoria affronta l’Udinese in occasione della diciannovesima giornata d ...