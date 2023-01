Moviola Monza-Sassuolo | l’episodio chiave del match

(Di domenica 22 gennaio 2023)arbitraledelvalido per la 19ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 18ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Prontera.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

l match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'UPower Stadium,e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A ...Juventus -, i casi dubbi della gara. Pochi i casi da. Al 37' protesta la Juve Colpo di testa di McKennie da calcio d'angolo che colpisce Gytkjaer. I giocatori della Juve chiedono un ... Juve-Monza, la moviola: bene Pezzuto, ma mancano due gialli l match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Monza e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’UPower Stadium, Monza e Sassuolo si affrontano nel match valido ...La Gazzetta dello Sport analizza l'operato dell'arbitro di Juventus-Monza, Pezzuto, che gestisce la partita fischiando poco, 11 falli per tempo. Nella prima frazione ...