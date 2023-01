MOVIOLA – Juventus-Atalanta | Ederson su Fagioli | rigore concesso col Var | gol di Di Maria

(Di domenica 22 gennaio 2023) Episodio daincon ilassegnato ai bianconeri per il fallo disu. Netto il contatto tra i due, l’arbitro sembrava in controllo ma inspiegabilmente non fischia. A quel punto interviene il Var a “salvare” Marinelli, che dopo aver rivisto le immagini concede il penalty. Dal dischetto va Di, che aveva protestato tantissimo contro l’arbitro inseguendolo e quasi placcandolo, batte Sportiello ed è 1-1. SportFace.

All'Allianz Stadium, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Juventus e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Allianz Stadium di Torino, Juventus e Atalanta si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A. Calciomercato.com analizza con la moviola tutti gli episodi arbitrali più discussi: Juventus-Atalanta ore 20.45 Marinelli Imperiale - Valeriani Iv: Orsato Var: Massa Avar: Giua 10' - Lookman