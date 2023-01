Morì a 6 anni dopo un incidente in minimoto | il padre condannato a 4 mesi

Leggi su bergamonews

(Di domenica 22 gennaio 2023) Era deceduto a soli 6all’ospedale Papa Giovdi Bergamouna caduta inal Racing Park di Viadana (in provincia di Mantova). Fatale per il piccolo Marco Scaravelli, residente nel Mantovano, fu un trauma cranico. Per quella tragedia, avvenuta il 10 luglio 2016, la Procura di Mantova aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio delCristian, per omicidio colposo. L’uomo aveva accompagnato il figlio al circuito dove si tenevano le lezioni di motocross per i più piccoli. Per Marco si trattava della seconda lezione, un regalo che il papà gli aveva fatto in occasione del compleanno. Al momento di ripartire con laperò Cristian invece che spingere il mezzo sul quale si trovava il figlio, avrebbe solo tirato la cordicella provocando così un’accelerazione ...