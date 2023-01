Monza-Sassuolo | le formazioni ufficiali | Palladino sceglie Machin | c'è Caprari Dionisi cambia la punta

La Gazzetta dello Sport

Unica partita della diciannovesima giornata di Serie A,verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.itSotto pressione dopo gli ultimi risultati e con appena quattro punti di distacco sulla zona retrocessione, ilha l'obbligo di ......15 ITALIA PRIMAVERA 1 Empoli U19 - Cesena U19 2 - 0 (Finale) Bologna U19 - Atalanta U19 0 - 1 (*) Milan U19 - Verona U19 15:00 ITALIA SERIE A Sampdoria - Udinese 0 - 0 (Intervallo)... Pronostico Monza-Sassuolo: 1X+Goal a quota 2.15 La 19^ giornata del Campionato di Serie A mette di fronte Monza e Sassuolo: i biancorossi di Palladino, dopo la fresca eliminazione in Coppa Italia contro la Juventus, vogliono continuare a stupire in ...Queste le ultime di formazione raccolte dai nostri inviati su Monza-Sassuolo : Monza-Sassuolo - Domenica 22 gennaio, ore 15.00, U-Power Stadium Arbitra.