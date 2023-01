Monza-Sassuolo 1-1 | il tabellino

Fantacalcio ®

16.56 Calcio,si chiude 1 - 1 Nell'unica partita delle 15,si dividono la posta (1 - 1). Gli emiliani, che non vincono da 8 partite, passano al 13' con Ferrari sugli sviluppi di un ...l match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'UPower Stadium,si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A ... Monza-Sassuolo: le formazioni ufficiali Un gol per tempo e il Verona va, Depaoli e Lazovic firmano la terza vittoria scaligera al Bentegodi: Zaffaroni, che ha collezionato 7 punti in 4 partite cedendo alla sola Inter, regola così i ...In attesa di ancora tante partite in un 19esimo turno “spezzatino” per quanto riguarda la Serie A 2022-2023, in questa domenica pomeriggio si sono giocate Sampdoria-Udinese e Monza-Sassuolo. Ecco come ...