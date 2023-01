Monza-Sassuolo 1-1 | Caprari | “Sono contento della prestazione | non meritavamo di perdere”

Fantacalcio ®

E' terminata 1 - 1 la partita tra ile ilall'U - Power Stadium, valida per la diciannovesima giornata di Serie A . Gli ospiti sono passati in vantaggio al 13' grazie a Ferrari , a segno di ginocchio sugli sviluppi di un ...1 - 1 MARCATORI : 13' pt Ferrari; 15' st Caprari.(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio 6; Izzo 6, Marlon 5.5 (1' st Pablo Marì 6), Caldirola 6 (26' st Gytkjaer 6); Birindelli 5.5 (1' ... Caprari risponde a Ferrari: 1-1 tra Monza e Sassuolo Il Monza prosegue nel suo buon momento di forma (quinto risultato utile in fila), il Sassuolo interrompe il suo momentaccio fatto di 4 sconfitte consecutive e conquista il primo punto del nuovo anno.Finisce con un pareggio il match tra Monza e Sassuolo che si dividono la posta in palio e guadagnano un punto nella corsa salvezza. Con un gol per tempo le due squadre si dividono la posta in palio, a ...