Monza-Sassuolo 1-1 | a Ferrari risponde Caprari

(Di domenica 22 gennaio 2023) Finisce in parità. Nel primo tempo gli ospiti trovano il vantaggio conche risolve con il ginocchio un angolo di Traorè dopo un velo di Frattesi. Traversa di Laurentiè che manca il raddoppio; nella ripresa buon avvio delche al 60' trova il pari con. Poi occasioni da una parte e dall'altra con Berardi che fallisce due ottime chance con il piede destro. Ilsale a quota 22 in classifica, ilinterrompe la striscia di 4 sconfitte consecutive e torna a +5 dal Verona19^ Giornata Verona-Lecce 2-0, Salernitana-Napoli 0-2, Fiorentina-Torino 0-1, Sampdoria-Udinese 0-1,1-1, ore 18 Spezia-Roma, ore 20.45 Juventus-Atalanta, lunedì 23 gennaio ore 18.30 Bologna-Cremonese, ore 20.45 ...

... Milan 38; Inter 37; Lazio, Atalanta e Roma 34; Udinese 28**, Torino 26**; Fiorentina 23**; Juventus*, Bologna,** ed Empoli 22; Lecce** 20; Spezia e Salernitana** 18;17**; Verona** 12;..." Finisce 1 - 1 all'U - Power Stadium la sfida tra. Al vantaggio iniziale di Ferrari risponde nella ripresa la formazione brianzola, al quinto risultato utile consecutivo, grazie a una perla di Caprari. Gli uomini di Dionisi possono ... Monza-Sassuolo: le formazioni ufficiali Al termine della gara di Monza il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato anche di mercato "Berardi si è dannato l'anima, ha lottato fino all'ultimo secondo. Alla fine era nervoso perché ...In attesa di ancora tante partite in un 19esimo turno “spezzatino” per quanto riguarda la Serie A 2022-2023, in questa domenica pomeriggio si sono giocate Sampdoria-Udinese e Monza-Sassuolo. Ecco come ...