Monza-Sassuolo 0-1 LIVE | fine primo tempo

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Davide Frattesi , centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida di campionato contro il. 'Il confronto era una cosa dovuta, è giusto dirsi le cose in faccia nello spogliatoio e quando si parla ...Serie A:0 - 1 DIRETTA 13' GOL!0 - 1! Rete di Ferrari! Calcio d'angolo battuto dalla sinistra da Traorè, con una strana traiettoria a mezza altezza sul primo palo dove ... Pronostico Monza-Sassuolo: 1X+Goal a quota 2.15 Le parole del ds neroverde Carnevali nel pre partita di Monza-Sassuolo Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Lazio il Sassuolo è sceso in campo contro il Monza, ultimo avversario del girone di andata di ...8 gol incassati in quel di Bergamo, esonero per Nicola richiamato pochi giorni dopo e tante tante proteste, in un clima granata che non ha perdonato ai propri giocatori e alla propria società la golea ...