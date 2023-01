Monza | Caprari | «Meritavamo di più Gol? Penso alla prestazione»

(Di domenica 22 gennaio 2023) Gianluca, attaccante del, ha commentato il pareggio tra la formazione brianzola e il Sassuolo: le dichiarazioni Gianluca, attaccante del, ha parlato a Dazn dopo l’1-1 con il Sassuolo. ANCORA UN– «Sono contento anche oggi dellaoltre al, ci voleva. Sono contento per la squadra, abbiamo fatto una grande partita. Nondi perdere, abbiamo avuto tante occasioni.un po’ di più ma va bene anche un punto». PRESTAZIONI – «Sono contento, devo continuare così fino a fine stagione. Il mio obiettivo è fare questo tipo di prestazioni, il resto ben venga». ESULTANZA – «A gennaio c’erano tante voci su di me, fortunatamente Galliani le ha smentite e lo sto facendo anche ...

La Gazzetta dello Sport

(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio, Marlon (1'st Marì), Caldirola (26' st Gytkjaer), Izzo, Birindelli (1'st Colpani), Pessina, Machin, Carlos Augusto, Ciurria,(35'st Valoti), Petagna (1'st ...... nella ripresa è arrivato il pari dei padroni di casa, firmato al 60' dacon uno splendido destro a giro dal limite ell'area. In classifica ilè a quota 22 punti al decimo posto con ... Una magia di Caprari salva il Monza: col Sassuolo finisce 1-1 Gianluca PEGOLO 6,5: inoperoso per gran parte del primo tempo, nella ripresa nulla può sul destro chirurgico di Caprari. Nel finale respinge l’insidiosa conclusione di Gytkjær lanciato in profondità J ...Vantaggio che, però, arriva per il Sassuolo al 13' del primo tempo con Gian Marco Ferrari abile a correggere la traiettoria del corner di Traoré. All’U-Power Stadium di Monza il Sassuolo chiude la pri ...