Monopoli-Juve Stabia lunedì 23 gennaio 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 22 gennaio 2023) Posticipo del ventitreesimo turno di Serie C girone C con ladi Colucci, attualmente quinta forza del torneo, che va a far visita aldi Pancaro. Due sconfitte nelle ultime 4 gare hanno interrotto la corsa delle vespe al terzo posto, superati anche dall’Audace Cerignola dopo la sconfitta nello scontro diretto.I pugliesi invece sono in caso dopo aver vinto una sola delle InfoBetting: Scommesse Sportive e

BariToday

... Crotone - Messina 1 - 0,- Crotone 1 - 2, Crotone - Pescara 1 - 0; Picerno - Catanzaro 0 -... che vuole dare seguito al successo contro laStabia (1 - 3) e ha preparato la sfida contro la ...... ore 14.30 Monterosi Tuscia - Crotone: ore 14.30 Pescara - Viterbese: ore 14.30 Turris - Picerno: ore 14.30 Fidelis Andria - Taranto: ore 17.30 Lunedì 23 gennaioStabia: ore 20.30 Monopoli-Juve Stabia, Pancaro: "Per noi è importante ritrovare la vittoria in casa" Il 23 gennaio si gioca Monopoli-Juve Stabia, partita valida per il 23ª turno del girone C di Serie C: il pronostico del match ...Il presidente Ferrero ha incontrato la squadra: «Uniti contro l’ingiustizia». Il processo penale a Torino: udienza preliminare il 27 marzo ...