Monopoli-Juve Stabia lunedì 23 gennaio 2023 ore 20 | 30 | convocati | formazioni | quote | pronostici Pancaro con 5 indisponibili | Colucci annuncia cambiamenti nell’11 titolare

Leggi su infobetting

(Di domenica 22 gennaio 2023) Posticipo del ventitreesimo turno di Serie C girone C con ladi, attualmente quinta forza del torneo, che va a far visita aldi. Due sconfitte nelle ultime 4 gare hanno interrotto la corsa delle vespe al terzo posto, superati anche dall’Audace Cerignola dopo la sconfitta nello scontro diretto. I pugliesi invece sono in caso dopo aver vinto una sola InfoBetting: Scommesse Sportive e