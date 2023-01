Missione energia | Meloni e Tajani in Africa Urso chiede a benzinai di revocare sciopero

Sky Tg24

- L'obiettivo della premier e ministro degli Esteri sarà quello di rilanciare e affermare il ruolo strategico dell'Italia nel Mediterraneo con un occhio particolare alle forniture del gas. Il capo ...Inizia oggi ladel presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in Algeria, la prima visita ...tappe il presidente del Consiglio italiano sarà accompagnato dal ministro dell'... Meloni in visita in Algeria: dossier energia, gas e “Piano Mattei” i temi della missione Inizia oggi la missione del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in Algeria, la prima visita bilaterale all'estero ...Una missione strategica in ambito energetico, che rientra nella cornice del cosiddetto ‘Piano Mattei’ per l’Africa annunciato dalla ...