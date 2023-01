Missili che abbattono missili Crosetto rivela gli aiuti a Kiev

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il ministro della Difesa, Guido, ha anticipato in tv il contenuto del sesto pacchetto diall'Ucraina. Si tratta di un decreto che sarà approvato nei prossimi giorni e che, secondo il ministro, sarà approvato da maggioranza e opposizione. «Il sesto decreto ci sarà e penso sarà condiviso da quasi tutto il Parlamento. Darà agli ucraini la possibilità di difendersi dagli attacchi aerei. Vuol direchealtri»: «Il sesto decreto, che è in preparazione, ci sarà e penso che sarà condiviso da quasi tutto il Parlamento, maggioranza e opposizione. Sarà un decreto che dà agli ucraini la possibilità di difendersi dagli attacchi aerei». Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, ospite di «Che Tempo Che Fa» su Rai ...

Contropiano

Vuol direabbattono altri'. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante 'tempofà su Rai 3. 2023 - 01 - 22 19:01:15 Macron non esclude di fornire i tank ...Vuol direabbattono altri". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante 'tempofa' su Rai 3. "Siamo proprio curiosi di vedere come si comporteranno le ... L’Europa fornirà all’Ucraina carri armati e missili che non ha (ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Il sesto decreto ci sarà e penso sarà condiviso da quasi tutto il Parlamento. Darà agli ucraini la possibilità di difendersi dagli attacchi aerei. Vuol dire missili che abbatt ...Dopo il via libera del Senato, il decreto legge che prolunga per tutto il 2023 l'autorizzazione al governo ad inviare armi all'Ucraina, approda lunedì mattina, 23 gennaio 2023, a Montecitorio per il s ...