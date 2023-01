(Di domenica 22 gennaio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La Gazzetta dello Sport

La maxi penalizzazione non sembra averlo scosso. Anzi. Giovanniriesce persino a vederne i lati positivi. Tifosissimo della, il giornalista - da poco tornato in tv su Rai 3 con Mixer - Vent'anni di televisione', che rivede con lo sguardo di oggi lo ...Antonio Conte - Calciomercato.itC'è un momento preciso secondoin cui le cose si sono messe ... Con una strada precisa per ripartire: 'Lache ha perso era di Agnelli, Paratici, Nedved e ... Minoli: "Juve, è un’occasione di rinascita. Magari con Conte" Il giornalista e conduttore di "Mixer" tifa da sempre Juve: "Nei momenti bui diamo storicamente il meglio, ora si volta pagina" ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Minoli, tifoso della Juve, parla della maxi penalizzazione inflitta alla Juve ...