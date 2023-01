“Minacciata con una catena” C’è Posta per Te choc | violenza e tanto dolore nel racconto di Veronica

(Di domenica 22 gennaio 2023) C’èper Te, la storia di una famiglia divisa dopo la morte della madre. La puntata del 21 gennaio si è arricchita come sempre di forti emozioni. Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere le vicende di Alessio che dopo la morte della madre si è allontanato dalla sorella e dal padre. La storia di Alessio a C’èper Te. Un abbraccio che arriva dopo 4 anni trascorsi tra accesi scontri e allontanamenti. Ma a C’èper Te può davvero succedere di tutto: il lieto fine è avvenuto davvero per Salvo, rimasto vedovo, e il figlio Alessio. Le vicende burrascose hanno avuto inizio da quando la madre di Alessio è venuta a mancare a causa di un tumore. Leggi anche: “Sempre con te”. C’èper Te, Stefano De Martino commuove fino alle lacrime La storia di Alessio a C’èper Te: ...

LA NAZIONE

... ma ancheFrancia, Spagna e mezza Europa, paura di non riuscire a mantenere la sudata stabilità interna continuamenteda condizioni socio - economiche precarie (l'ultima rivolta del ...La maggioranza delle specie di squali e razze delle barriere coralline èdi estinzione. Gli antenati selvatici dei polli si stanno ibridandoi discendenti domestici. Il processo ... Rapina in villa, coppia di anziani coniugi minacciata con un coltello C'è posta per Te, torna stasera in tv, per la terza puntata, lo show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 alle 21.30. Nuove storie d’amore e di famiglia in… Leggi ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...