Minacce e insulti a Chiné. Nel mirino anche Gravina e la sua compagna per colpa di una fake news

(Di domenica 22 gennaio 2023) La maxi sanzione della Corte federale d'Appello alla Juve ha scatenato, come troppo spesso accade, la reazione violenta dei tifosi sui social. La rete sa essere un devastante contenitore d'odio in cui ...

TorinoToday

Così da ieri sono piovute- anche di morte - e iverso il procuratore della Figc Giuseppe Chiné e il presidente federale Gabriele Gravina.... il presidente Figc Gabriele Gravina e addirittura la sua compagna, Francisca Ibarra , finiscano nel mirino divia social. Per tutti questi casi - apprende l'ANSA - è in corso la ... Risarcito il sindaco dopo insulti e minacce sui social, lui dona i soldi alle scuole Minacce ed insulti via social dopo la pubblicazione della sentenza sulla Juventus stanno prendendo di mira il procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, il presidente Gabriele Gravina e la sua ...Dopo la sentenza del -15, il procuratore e il presidente Figc sono stati violentemente attaccati sui social. I responsabili sono stati segnalati alle autorità ...