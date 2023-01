Milano - Melbourne | Lehecka si fa un nome con gli scalpi di Coric | Norrie ed Aliassime

Tiscali

Per poi riaccendersi, non a caso, solo a novembre alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals coi migliori under 21 disulla velocissima superficie del Palalido: "Non è solo questione di ...Non è sfuggita a molti la presenza di Matteo Berrettini a vedere la partita dell'Olimpiacontro il Lyon - Villeurbanne dopo la sua eliminazione prematura dagli Australian Open. Il fuoriclasse azzurro si consola guardando il basket, ma non solo: al suo fianco, c'è infatti Melissa ... Milano-Melbourne: Lehecka si fa un nome con gli scalpi di Coric ... Noi italiani non siamo sorpresi come gli australiani del colpaccio di Jiri Lehecka che si qualifica ai primi quarti Slam eliminando Coric, Norrie ...La mostra “Geometric emotions” presenta sei grafiche all’acquatinta realizzate da Carlo Ciussi. Dai primi anni ’90 in poi, le opere di Ciussi sono caratterizzate da un segno spezzato, che torna ad ess ...