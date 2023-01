Milano | cocaina in un tubo tra le auto parcheggiate | la Polizia di Stato arresta due marocchini irregolari con dosi pronto spaccio

(Di domenica 22 gennaio 2023) In via Borsi al Ticinese, due pusher sono stati trovati in possesso di 48didal peso complessivo di 37 grammi

Mi-Lorenteggio

...e recuperare il tubo tra le auto all'interno del quale sono state rinvenute 48 dosi didal ... è stato anche indagato perché inottemperante all'ordine di espulsione emesso dal Questore di...... della polizia amministrativa e del Reparto prevenzione crimine 'Lombardia' di, affiancati ... Il controllo ha permesso il sequestro di una ventina di grammi di, già suddivisa in dosi e un ... Milano. Navigli, cocaina in un tubo tra le auto parcheggiate: due ... In via Borsi al Ticinese, due pusher sono stati trovati in possesso di 48 dosi di cocaina dal peso complessivo di 37 grammi ...Due pusher marocchini, di 20 e 26 anni, con la droga nascosta in un tubo tra le auto parcheggiate, sono stati arrestati dalla polizia, ieri sera a Milano, in un'operazione contro lo ...