Milan | voci prive di fondamento sul caso plusvalenze | PM NEWS

Open

...delicato per la stagione e per lo stesso ex Barcellona e. Inquadrato preoccupato in panchina con una borsa del ghiaccio sull'articolazione, l'attaccante è infatti al centro di numeroseche ...Infatti nel mirino della giustizia sportiva, oltre alla Juventus, ci sono altri club, a cominciare da, Roma e Atalanta, le cui posizioni fanno parte di un secondo filone di indagini stralciato ... «Dopo la Juve può toccare a Milan e Roma». Libero cita voci dalla ... Alle 15:00 il Milan Primavera scende in campo nel match di Primavera 1 contro l'Hellas Verona. Questo l'undici iniziale scelto da Ignazio Abate: MILAN (4-3-3): Nava; Casali, ...Non solo la Juventus: il caso plusvalenze potrebbe allargarsi anche a Roma e Milan, e alle squadre “satellite” coinvolte negli scambi considerati irregolari dei bianconeri. Esiste, infatti, un’altra i ...