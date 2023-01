Milan | Parolo su De Ketelaere | “Prenda esempio da Felipe Anderson”

La Gazzetta dello Sport

In vista di Lazio -, Marcoha ricordato: "Quella rossonera è la squadra a cui ho segnato più gol in carriera: cinque! Il 2014/2015 è stato l'anno in cui ho segnato di più. Quell'anno avevamo Pioli alla Lazio:...Marco, ex giocatore di Lazio e, ha commentato la sfida di martedì sera alle 20.45 tra le due squadre Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il doppio Marcoha parlato così in vista di ... Parolo: "Pioli ha due grandi armi per uscire dalle crisi. Ve le racconto" Il 24 gennaio 2015 la Lazio di Stefano Pioli affrontava il Milan allo Stadio Olimpico di Roma. Era la sera d'esordio della maglia bandiera firmata Macron e la squadra biancoceleste, ...Marco Parolo ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport commentando la sfida tra Lazio e Milan. L'ex centrocampista è sempre stato grande protagonista contro i rossoneri ...