Milan-Ibra | a fine stagione diventerà testimonial rossonero

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 gennaio 2023)lascerà il calcio giocato ama non il, i dolori al ginocchio non gli consentono di recuperare la miglior condizionelascerà il calcio giocato ama non il, i dolori al ginocchio non gli consentono di recuperare la miglior condizione. L’attaccante svedese sarà costretto a dire addio al calcio visto che i problemi e gli infortuni continuano a tenerlo out. Zero minuti ine adel. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.