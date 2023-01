Milan | domani altra sessione di allenamento | nel mirino la sfida alla Lazio

Milan News

Terza vittoria su quattro gare in campionato nel 2023 per i giallorossi, che per il momento agganciano a 37 punti l'Inter (impegnatacontro l'Empoli) e si portano a una lunghezza dal(in ...Terza vittoria su quattro gare in campionato nel 2023 per i giallorossi, che per il momento agganciano a 37 punti l'Inter (impegnatacontro l'Empoli) e si portano a una lunghezza dal(in ... Milan, domani sessione pomeridiana di allenamento per i ragazzi di Pioli La partita dell'Olimpico tra Lazio e Milan, in programma martedì alle 20.45, è sempre più vicina. Domani pomeriggio la squadra rossonera si allenerà al Centro ...Domani pomeriggio il Milan si allenerà al Centro Sportivo di Milanello e al termine della seduta partirà alla volta di Roma e vivrà nella capitale la sera della vigilia del match contro la Lazio.