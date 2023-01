Michael J Fox omaggia il suo amico Christopher Llyod | “È un’artista brillante”

Leggi su screenworld

(Di domenica 22 gennaio 2023) Che traJ. Fox eci sia una profonda amicizia, è cosa nota a tutti. Durante un’intervista con Variety Studio durante il Sundance Film Festival, l’interprete di Marty McFly ha volutore ancora una volta il suoe collega rivelando alcuni interessanti retroscena sulla loro amicizia, come ad esempio il fatto che il loro legame fraterno non sia nato prima del terzo capitolo di Ritorno al futuro. “Ci sono voluti alcuni film per conoscerlo. Sul set di Ritorno al Futuro III abbiamo legato in una maniera diversa rispetto agli altri. Ho capito quanto amasse recitare. Prima non lo avevo capito”; ha dichiaratoJ. Fox. Un’amicizia, quella tra le due star di Ritorno al futuro, che poteva anche non nascere: come sanno molto bene i fan, Robert ...