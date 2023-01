Mi guardava e | stupro | testimonianza agghiacciante sul figlio di Lucarelli

(Di domenica 22 gennaio 2023) Continua a tenere banco il caso di Mattiadell'ex calciatore Cristiano, che è finito ai domiciliari insieme all'amico e compagno di squadra Federico Apolloni. L'accusa nei loro confronti è di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana, che si sarebbe verificata a marzo dello scorso anno dopo una serata in discoteca e un passaggio a casa offerto a tradimento. Delle ore successive all'uscita dal locale la ragazza conserva ricordi confusi, come riportato dal Corriere della Sera: Pposso avere solo dei flash, dei piccoli flash di quello che è successo”. Uno è legato al volto di Mattia, 23enne difensore del Livorno: “Mie rideva di quello che accadeva”. Dopo la presunta violenza, la ragazza sarebbe stata riaccompagnata in macchina dallo stesso Mattia: “Mi ...

Corriere Milano

Mattia Lucarelli lae rideva di quello che stava accadendo. E proprio lui, terminata la ... Leggi anche > Lucarelli, Mattia arrestato per. Papà Cristiano lo difende: 'Mio figlio ...di "droga dello" e 25.000,00 euro in contanti. In particolare, giovedì mattina, in via delle ...Mobile hanno notato un cittadino straniero che si muoveva con fare sospetto e che si... La ragazza americana che accusa Lucarelli junior e Federico Apolloni di stupro: «Erano in cinque. Ero ubriaca, Mattia rideva» Mattia Lucarelli e Federico Apolloni sono accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana di 22 anni. Il figlio di Cristiano Lucarelli e il compagno di squadra ...La presunta vittima di violenza racconta che il calciatore del Livorno l’avrebbe riaccompagnata a casa e “mi ha detto che siccome era ...