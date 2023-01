Metro 1 di Napoli | riapre domani la seconda uscita di Salvator Rosa

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il secondo nuovo treno della linea 1 dellapolitana didovrebbe andare in esercizio nel mese di febbraio. Lo ha riferito l’assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, nel corso di una conferenza stampa sul tema dei trasporti in città. “Attualmente la frequenza dei treni sulla linea è di 12 minuti – ha detto Cosenza – e con la messa in linea del secondo nuovo treno la frequenza si abbasserà a 10 minuti. L’obiettivo è arrivare a una frequenza di 3 minuti mano a mano che saranno inseriti sulla tratta tutti i nuovi, obiettivo per cui ci vorranno 3 anni”. Sempre per quanto riguarda la linea 1 dellapolitana, è stato annunciato che,, lunedì 23 gennaio riaprirà ladella stazionee “a breve” riaprirà anche ...

