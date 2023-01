Meteo Napoli | il maltempo non molla la presa | le previsioni fino a lunedì

(Di domenica 22 gennaio 2023) Secondo le ultime, le prossime ore saranno caratterizzate da pioggia e schiarite. E la situazione non sembra destinata a cambiare a inizio settimana. Situazione in tempo reale riportata dal sito il.it: Secondo la rilevazione della stazioneCapodichino, la situazione attuale è caratterizzata da rovesci temporaleschi e schiarite, con una temperatura

Comune di Napoli

... Inter 21; Juventus,20; Sassuolo 19; Roma 18; Lazio 17; Verona 16; Atalanta 14; Bologna, ... Dopo 13 anni si chiude […] Navigazione articoli, mattinata fredda in Liguria: - 9 a ...- Allertaoggi , continua a scattare l'allarme nella città di. Continua a piovere da giorni ormai e arriva una notizia importante per i cittadini: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ... Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 12:00 di venerdì 20 gennaio fino alle ore 8 ... Ancora neve sulla cima del Vesuvio, che da venerdi' scorso si presenta con un cappuccio bianco nella parte sommitale. Le temperature rigide hanno ...SALERNITANA (4-3-3): Ochoa 6.5; Daniliuc 5.5 (40’st Sambia sv), Gyomber sv (16’pt Lovato 5.5), Pirola 5.5, Bradaric 5; Vilhena 5 (28’st Valencia sv), L.Coulibaly 6, Nicolussi Caviglia 6; Candreva 5.5, ...