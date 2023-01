Meteo dal 23 al 29 gennaio | la situazione non migliora affatto

Leggi su viagginews

(Di domenica 22 gennaio 2023) Cosa succede a livellorologico nella prossima settimana? Ecco cosa dicono le previsioni. Siamo in molti a battere i denti in questi giorni. Le condizionisono nettamente cambiate rispetto a un mese fa e, un po’ in ritardo, ma con prepotenza, il Generale Inverno si sta notevolmente facendo sentire. La domanda che ci L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com