Agenzia ANSA

... il top manager guadagna infatti oltre 6,4 milioni precedendo illustri colleghi come Carlo... il bilancio ed ilche il Cda/azionisti e l'Amministratore delegato (che con i suoi 6,5 ...Quando ho visto le foto di Matteoal tg e del suo amico ho capito che dovevo dire tutto quello che sapevo. Ma ora non so niente di più e non voglio essere coinvolto in questa storia'. ... Trovata l'auto di Messina Denaro, andò lui a comprarla - Cronaca Dietro il ritrovamento di uno dei covi di Matteo Messina Denaro, dentro in quale gli inquirenti potrebbero trovare prove decisive nella lotta alla mafia, c'è un cittadino. Un ...Messina Denaro, la figlia Lorenza non lo ha rinnegato. Le parole dell'avvocato Lo Sciuto chiariscono la posizione della donna ...