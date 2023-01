Messina Denaro | Baiardo | “Non posso dire chi è stata mia fonte su arresto”

(Di domenica 22 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Le profezie vorrei farle in un altro ambito, queste non sono profezie. Sono cose delicate, serie”. Così Mario, l’ex uomo di fiducia dei boss Graviano, intervistato da Massimo Giletti, a ‘Non è l’Arena’, dopo l’intervista concessa a novembre quando disse cheera malato che e che poteva essere arrestato “a breve”. “Nondirlo in televisione”, dicerispondendo alla domanda chi èla suasull’imminente di. “Non ci sono solo i Graviano, ci sono anche altre persone. Non parlo per bocca dei Graviano…”, afferma. “Matteo, Totò Riina, Bernardo Provenzano dove sono stati arrestati? Tutti e tre ...

La cattura di Matteoha fatto esultare l'Italia intera. Finalmente è stato assicurato alla giustizia uno dei più efferati stragisti e ultimo boss della mafia. In molti, però, si chiedono come sia stata ..."Spiace per questa persona, ma penso che non ne abbia per molto, altrimenti non succedeva quello che è successo (l'arresto ndr)...". Così Salvatore Baiardo, l'ex uomo di fiducia dei fratelli Graviano ... Messina Denaro padrino dei due mondi: così ha viaggiato per anni, dal Regno Unito al Sudamerica All’ora della messa domenicale, a Campobello di Mazara, la parola di Dio non ha lo stesso tono in tutte le chiese. Nel paese rifugio che ha ospitato e coperto il numero uno di Cosa nostra la Chiesa mo ...Salvatore Baiardo, l'uomo che a novembre scorso anticipo l'arresto del boss Matteo Messina Denaro, intervistato da Massimo Giletti a Non è l'Arena, su La7 ha negato di essere stato informato dai Gravi ...