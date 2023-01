Messina Denaro andava in «Giulietta» Ma forse viaggiava anche in aereo

Agenzia ANSA

"Guai a cancellare le intercettazioni L'apporto fornito nella cattura di, per esempio, è indiscutibile. Di contro, guai a pensare che ci sia sempre uno scrupoloso rispetto delle leggi: ...A risollevare un po' le sorti della Meloni potrebbe essere l'arresto di Matteo. "Ci aspettiamo un rimbalzo positivo nel trend della fiducia dopo l'arresto del boss mafioso", dice ... Trovata l'auto di Messina Denaro, andò lui a comprarla - Cronaca Sono giorni, che nelle prime pagine dei giornali, in televisione, in radio, si parla solamente dell’arresto di Matteo Messina Denaro. Sicuramente, l’arresto di uno dei pilastri della Mafia, fa il suo ...Le parole dell'avvocato Franco Lo Sciuto, che rappresenta Lorenza Alagna, figlia naturale di Matteo Messina Denaro.