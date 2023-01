Messa in tv domenica 21 gennaio su Rai Uno | canale | orari e streaming

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il programma della Santasu Rai Uno per21. La celebrazione sarà come di consueto trasin diretta su Rai 1, dove sarà possibile seguire tutta la Santa. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 10:55. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 10:55 – SantaSportFace.

Servizio Informazione Religiosa

... ha voluto che nel calendario liturgico la terzadel tempo ordinario, che cade domani, sia ... Domani mattina alle 9.30 Francesco presiederà lanella Basilica di San Pietro. Nell'occasione ...Si svolgerà22 gennaio, a Priocca, la rituale festa religiosa e civile di San Sebastiano: patrono del ... Dopo lasolenne delle 9 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano, il sindaco ... Domenica della Parola: Tv2000 e inBlu2000, domani in diretta la ... Sarà ricordato con la Santa Messa di domani Domenica 22 gennaio alle ore 10.00 presso la Parrocchia di Santa Francesca Romana di via XX Settembre. Per non dimenticare.Attraversa un momento delicato il Fiorenzuola, che domenica pomeriggio (fischio d'inizio ore 17.30) affronta in trasferta la Lucchese. I rossoneri sono ...