MERCATO MILAN E TOP NEWS – Le voci su Zaniolo e il caso plusvalenze

Pianeta Milan

... il Monza è una neopromossa ma è molto di più, ha fatto un gran, complimenti a loro per ... Colsaremo nettamente sfavoriti'.... 'Zaniolo -: il Diavolo studia il piano per la trequarti', Roma, Deulofeu il prescelto per sostituire di Zaniolo Inter, serve una grossa cessione in estate: Dumfries il sacrificabile... Calciomercato Milan – Il Chelsea vende: assalto a 4 gioielli dei Blues Nicolò Zaniolo è sul mercato e l'addio sembrerebbe esser sempre più vicino. Prima della chiusura della sessione di gennaio, l'ex Inter e Fiorentina dovrebbe salutare la Roma, pronto per volare… Leggi ...Il senatore Lotito è concentrato sugli emendamenti legislativi a sostegno del calcio, molto meno sui rinforzi da consegnare a Sarri entro fine gennaio. Ieri è transitato a Formello, ha visto la Primav ...