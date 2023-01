Memoria e dolore | Mario Lazzaroni e il monumento ai Caduti di Città Alta

(Di domenica 22 gennaio 2023) Bergamo. Ilaidipuò destare sicuramente molta curiosità in chi lo osserva per la prima volta. Nonostante sia posizionato in una delle zone di Bergamo più difficili da raggiungere, l’opera domina letteralmente la sommità del Colle dei Roccoli raccogliendo un’ampia serie di cimeli della Seconda Guerra Mondiale. Ciò che probabilmente lo rende unico nel suo genere è la sua storia legata direttamente a quella del suo ideatore,, alpino originario del capoluogo fatto prigioniero dai tedeschi nel 1943 a Merano. Trasferito prima nel campo di concentramento di Buckenwald insieme a diversi suoi commilitoni e successivamente nella zona di Berlino prima di raggiungere l’Alsazia e infine la Cecoslovacchia,visse appieno la ...

Corriere della Sera

...società sportive Silca la scomparsa di Carlo Alberto ha rappresentato un momento di grandee ...in silenzio ma in modo concreto e con tutto il rispetto che crediamo la sua vita e la sua...Il dono della parola (in uscita per La nave di Teseo) è un racconto suldella, sull'indifferenza degli altri, sulla disperazione di fronte all'incredulità, sull'eroismo necessario per ... La mamma di Lorenzo, morto durante lo stage: «Ho imparato a memoria i messaggi Whatsapp» “Chi ricorda non dimentica. E noi abbiamo il privilegio di poter ascoltare ancora le testimonianze dolorose di donne e uomini sopravvissuti agli orrori della follia criminale nazista e delle leggi raz ...Rosolen: firma memorandum è punto di partenza per evitare ripetersi di queste tragedie Udine, 20 gen - "La sicurezza sul lavoro è una battaglia di civiltà, lo è ancora di più quando ...