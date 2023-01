Meloni vola ad Algeri e blinda Nordio | ora cronoprogramma giustizia

(Di domenica 22 gennaio 2023) (Adnkronos) – La nota viene diffusa mentre è in volo, diretta adper la sua prima visita ufficiale nel Paese Nord africano. E pazienza se le tensioni sullafiniranno per oscurare l’appuntamento internazionale in agenda: quel che più conta ora è mettere a tacere dissapori e fibrillazioni che attraversano la maggioranza. Ogni giorno la sua pena. Se la settimana scorsa la premier Giorgiaha dovuto affrontare la battaglia sulle accise, con tutte le polemiche del caso, quello che si lascia alle spalle è un weekend all’insegna del dibattito sulla, con i venti che continuano a soffiare e non accennano a placarsi dopo l’intervento del Guardasigilli Carlogiovedì scorso a Montecitorio. Intervento che ha scaldato gli animi delle opposizioni – eccezion fatta per il ...

ByoBlu

In particolare ,'ribadisce la sua piena fiducia' in Nordio che, viene ricordato, 'ha fortemente voluto a Via Arenula e con il quale mantiene contatti quotidiani'. I due quindi 'si ...Reti: 68° Ragatzu, 86° Santini Il Riminiin Sardegna per cercare la vittoria, o quantomeno il ... 'Spiagge, tiramolla del governoe il settore resta al palo' Burrasca su Riccione, divelta ... MELONI VOLA IN ALGERIA: RIUSCIRÀ A GETTARE LE BASI PER ... (Adnkronos) - La nota viene diffusa mentre è in volo, diretta ad Algeri per la sua prima visita ufficiale nel Paese Nord africano. E pazienza se le tensioni sulla giustizia finiranno per oscurare l'ap ...In questa edizione: California, spari durante il capodanno cinese, Benzinai, confermato sciopero 25-26 gennaio, Meloni blinda Nordio e vola ad Algeri, Tajani al Cairo: "Rassicurato da Al Sisi", Scholz ...