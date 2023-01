L'HuffPost

... per voce del suo presidente, lancia un'accusa pesante: "È una eco patrimoniale chea rischio ... Alcune richieste arrivano anche dal presidente di Confedilizia: "A Giorgiaabbiamo indicato ...... PRAGA Repubblica ceca: il candidato presidente Babiin dubbio l'assistenza agli alleati ... SUD EUROPA ROMAe Tajani in missione in Nordafrica per portare avanti il dossier energia. Il ... Meloni mette sotto tutela Nordio. Messaggio a Salvini: sulla giustizia si fa come dice Fdi window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-29808fdb-d21e-16b6-51ff-dca195b24a ...Per il trasporto sarà impiegato Transmed, il gasdotto che mette in collegamento l’Algeria e l’Italia passando per la Tunisia. – Leggi anche: Cosa vuole fare il governo con la scuola La visita di ...