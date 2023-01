Meloni in Algeria | missione decisiva | Russia e Cina | cosa c' è dietro

(Di domenica 22 gennaio 2023) Visita ufficiale inper Giorgia: nel pomeriggio, sarà nella capitale Algeri. Due giorni di incontri istituzionale, in primis con il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, poi con il premier algerino Aimen Benabderrahmane, oltre che con la comunità imprenditoriale italiana presente nel Paese e molto radicata. Durante la permanenza ad Algeri, il premier andrà anche rendere omaggio alla figura di Enrico Mattei, compiendo una tappa simbolica al Giardino intitolato all'imprenditore italiano nel cuore della capitale algerina. Ma il viaggio dellainha profondi presupposti strategici: il Paese infatti ora vende all'Italia molto gas e a basso costo. Si tratta ad oggi del nostro primo fornitore per quantità della materia prima, i flussi hanno superato il 40% del nostro ...

AGI - Agenzia Italia

Ad accompagnarenella missione algerina ci sarà il numero uno di Eni, Claudio Descalzi . Obiettivo staccarsi da Mosca L'ha le più grandi riserve di gas naturale di tutta l'Africa ed è ...L'in cui sbarca Giorgiaè un Paese che ha molta fretta e molte paure: fretta di diversificare la propria economia dipendente per il 93% dagli idrocarburi , fretta di implementare gli ... Meloni ad Algeri, l'energia è il primo dossier sul tavolo Il presidente del consiglio Giorgia Meloni oggi arriva in Algeria, per partecipare a diversi vertici istituzionali.Secondo esperti economici algerini, la relazione tra Algeria e Italia si sta costruendo sul ruolo chiave che il Paese nordafricano ha preso all'interno del mercato e della sicurezza energetica europea ...